Ainda desfalcado, Flamengo defende a liderança contra o Athletico em Curitiba

O Flamengo defende a liderança do Brasileirão neste domingo, às 16h, diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela nona rodada. Assim como o clube carioca, os paranaenses vêm fazendo uma campanha impecável e estão na briga pela primeira colocação.

Vivendo a melhor fase sob o comando do técnico Tite, o Flamengo quer se manter na liderança ao mesmo tempo que se distancia dos principais rivais pelo título. Atualmente, tem 17 pontos e vem de vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã.

O Athletico, por sua vez, deu uma resposta ao passar por uma oscilação, ao derrotar o Criciúma por 3 a 1. O time paranaense é o quarto colocado, com 16 pontos. Entre eles, estão: Bahia (17) e Botafogo (16).

O retrospecto entre os clubes é equilibrado, apesar do Flamengo levar a melhor em confrontos decisivos. Nos últimos dez duelos, foram cinco vitórias do time carioca, três derrotas e dois empates.

O técnico Tite viu sua coleção de desfalques aumentar com as lesões do volante Igor Jesus e do meia Éverton Cebolinha. O elenco do Flamengo, no entanto, permite ao técnico ter reposição à altura, ao menos para uma sequência pequena de jogos, já que quem entrou fez a diferença contra o Grêmio, caso de Luiz Araújo que atuou cerca de 60 minutos e marcou dois gols.

O treinador deve continuar mantendo Léo Ortiz como volante e pode apostar em um time ofensivo com Luiz Araújo no lugar de Igor Jesus ou em um mais cauteloso, com a entrada de Victor Hugo. No ataque, o próprio Luiz Araújo briga por posição com Bruno Henrique. A lesão de Everton Cebolinha também pode abrir as portas para o retorno de Gabigol.

A lesão da dupla só aumenta os desfalques, já que o Flamengo tem outros jogadores no departamento médico e muitos com suas respectivas seleções, incluindo De la Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela.

“Flamengo não são os 11 jogadores que iniciam. É um grupo de trabalho. Está inserido torcida, direção, comissão e grupo de atletas. É um campeonato muito equilibrado. O grupo é fundamental, e tem que estar no G4 nas últimas 10 rodadas para brigar pelo título”, afirmou o treinador.

O Athletico também tem desfalques por causa da Copa América. O goleiro Bento está com a seleção brasileira, enquanto que o atacante Canobbio foi convocado pelo Uruguai. A tendência é que o técnico Cuca repita a escalação utilizada contra o Criciúma.

“Precisávamos vencer para recuperar a confiança e a autoestima dos jogadores. Nos tirou um peso das nossas costas e nos deu mais tranquilidade para os nossos próximos compromissos. Teremos uma partida difícil pela frente, contra o líder do campeonato, mas vamos encarar a partida com a cabeça erguida, buscando fazer o nosso melhor”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X FLAMENGO

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Leo Godoy, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Christian, Zapelli e Nikão; Mastriani. Técnico: Cuca.

FLAMENGO – Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Léo Ortiz, Victor Hugo e Lorran; Gerson, Pedro e Luiz Araújo. Técnico Tite.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO – 16h.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).