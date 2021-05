Ainda com chances de classificação, Red Bull Bragantino busca vitória na Colômbia

A terça-feira será decisiva para o Red Bull Bragantino na Copa Sul-Americana. Ainda com chances de classificação, o time vai até a Ibagué, na Colômbia, enfrentar o Tolima, às 21h30, no Estádio Manuel Murillo Toro, pela última rodada da fase classificatória.

Na vice-liderança do Grupo G, com nove pontos, o Red Bull Bragantino não depende apenas de si para chegar nas oitavas de final. Além de vencer o já eliminado Tolima, o time paulista precisa torcer para o líder Emelec-EQU, com dez pontos, tropeçar em casa diante do Talleres-ARG. Os argentinos apenas cumprem tabela.

A delegação do Red Bull Bragantino embarcou para a Colômbia na manhã de segunda-feira com força máxima. Desfalques nas últimas rodadas da Sul-Americana por suspensão, o volante Ricardo Ryller e o meia Lucas Evangelista estão novamente à disposição de Maurício Barbieri.

O treinador finalmente teve uma semana livre para trabalhar o time depois de uma sequência desgastante alternando jogos do Paulistão e da Sul-Americana. Apesar do time vir de vitória sobre o Talleres, por 1 a 0, na Argentina, Maurício Barbieri deve promover mudanças, com as voltas de Ryller e Evangelista entre os titulares.

“Vamos lutar, batalhar até o último segundo. Acredito na nossa classificação assim como todo o grupo. A vitória (na Argentina) nos trouxe confiança”, disse o atacante Helinho, autor do gol diante do Talleres.

Como o Campeonato Colombiano está interrompido por conta dos protestos em todo o país contra o governo, o Tolima vem disputando apenas a Sul-Americana neste momento. O técnico Hernan Torres está aproveitando os jogos para preparar o time quando a bola voltar a rolar.

O Tolima está nas quartas de final do Campeonato Colombiano e o adversário é o Deportivo Cali. Na partida de ida, realizada há um mês, o time de Hernan Torres ganhou em casa por 3 a 0.

Veja também