AIG tem lucro por ação diluída abaixo da expectativa, mas teve perda baixa com furacões

04/11/2024 - 19:24

A American International Group (AIG) teve lucro líquido de US$ 459 milhões no trimestre encerrado em setembro. O lucro por ação diluída no período foi de US$ 0,71, menor do que o mesmo período do ano passado(US$ 2,81) e abaixo do previsto por analistas consultados pela FactSet (US$ 1,10). A diminuição foi atribuída, principalmente, a uma redução no lucro líquido de operações descontinuadas, diz a empresa.

A companhia de seguros se beneficiou das perdas relativamente baixas decorrentes de desastres naturais, apesar de os furacões Helene e Beryl terem atingido a terra firme durante o período de três meses. A despesa de catástrofe de US$ 417 milhões no trimestre foi comparada com US$ 462 milhões do ano anterior.

A AIG não divulgou uma estimativa das perdas decorrentes do furacão Milton, que atingiu a costa em outubro e afetará as seguradoras neste trimestre.

Às 18h49 (de Brasília), as ações da AIG subiam 1,55%, a US$ 75,51, após recuarem inicialmente na sequência do resultado, no after hours em Nova York.