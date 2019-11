AIG reverte prejuízo e tem lucro líquido de US$ 648 milhões no 3º trimestre

A seguradora American International Group (AIG) registrou lucro de US$ 648 milhões no terceiro trimestre, ao reverter prejuízo de US$ 1,26 bilhão de igual período do ano passado. Os prejuízos líquidos com catástrofes recuaram a US$ 404 milhões, ou US$ 0,45 por ação, de US$ 1,3 bilhão, ou US$ 1,45 por ação, de igual período de 2018.

O lucro operacional da AIG ficou em US$ 505 milhões, ou US$ 0,56 por ação. Na comparação anual, o lucro operacional havia sido de US$ 301 milhões anteriormente, ou US$ 0,34 por ação. Fonte: Dow Jones Newswires.