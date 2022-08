AIG registra lucro líquido de US$ 3,03 bilhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdo 08/08/2022 - 18:35 Compartilhe

A American International Group (AIG), a maior empresa seguradora dos Estados Unidos, teve um lucro líquido de US$ 3,03 bilhões no segundo trimestre deste ano, de acordo com informações publicadas em seu site. O lucro ajustado por ação, por sua vez, foi de US$ 1,19, acima da previsão de US$ 1,08 feita por analistas do FactSet.

O resultado representa uma alta em comparação aos US$ 91 milhões lucrados em igual período do ano passado.

“A AIG teve outro trimestre excelente. O segmento de ‘Seguros Gerais’ apresentou resultados excepcionais e ‘Vida e Aposentadoria’ novamente apresentaram um desempenho sólido, apesar de um cenário adverso no segundo trimestre.”, disse o CEO da AIG Peter Zaffino.

Às 18h11, horário de Brasilia, as ações da AIG eram negociadas com alta de 0,44%, no after hours em Nova York.