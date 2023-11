AIG reduz lucro líquido no 3º trimestre para US$ 2,02 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 17:50 Para compartilhar:

A seguradora American International Group (AIG) registrou lucro líquido de US$ 2,02 bilhões no terceiro trimestre de 2023, ante US$ 2,74 bilhões em igual período do ano passado.

Em termos ajustados, o lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) foi de US$ 1,61, um aumento de 92% na comparação anual e acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,50.

A empresa também anunciou no comunicado o fechamento da venda da Validus Re para a RenaissanceRe, “simplificando o portfólio e nos permitindo acelerar os planos de gestão de capital”.

A ação da AIG caía 0,16% no after hours de Nova York antes das 17h30 (de Brasília).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias