AIEA exige maior acesso à usina nuclear ucraniana para verificar ‘ausência de minas ou explosivos’

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) exigiu, nesta quarta-feira (5), maior acesso à usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia (sul), ocupada pelas tropas russas, para “confirmar a ausência de minas ou explosivos”.

“Com a tensão e as atividades militares que se intensificam na área, nossos especialistas devem poder verificar os fatos no terreno”, afirmou em comunicado o diretor da agência da ONU, Rafael Grossi, para quem é “crucial esclarecer a situação atual” diante das acusações de “provocações” ou “ataques” de ambas as partes naquela usina.

