AIE: setor de gás e petróleo deve investir 2% da receita para reduzir emissões de metano em 15%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 19:56 Compartilhe

O setor de petróleo e gás deveria investir 2% de sua receita líquida anual para reduzir as emissões de metano em 15% até 2030, aponta a Agência Internacional de Energia (AIE). De acordo com relatório publicado pela agência nesta terça-feira, 27, seriam necessários US$ 75 bilhões para colocar o setor no caminho para cortar por completo as emissões até 2050.

Do total investido, US$ 55 bilhões devem ser usados para conter a liberação do gás na extração, enquanto outros US$ 20 bilhões iriam para tecnologias voltadas à indústria de refino e processamento. A AIE aponta também que é possível que o setor invista em tecnologia para captura e produção de energia com base no gás metano, o que, até 2030, seria possível arrecadar US$ 45 bilhões com a venda do metano capturado e compensar o investimento na tecnologia.

A instituição sediada em Paris diz que o metano é responsável por cerca de 30% do aumento da temperatura global, e é preciso ação rápida e eficaz para conter o aquecimento global. Porém, o financiamento do combate à liberação do gás deve ser apoiado por governos, indústrias e filantropia. No relatório, a AIE afirma que “formuladores de políticas devem proibir liberações intencionais de metano, a menos que sejam emergências”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias