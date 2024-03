AIE eleva previsão para demanda global por petróleo em 2024, mas corta para oferta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 7:12 Para compartilhar:

A Agência Internacional de Energia (AIE) elevou sua previsão para a alta na demanda global por petróleo este ano, graças à melhora da perspectiva nos EUA, mas cortou sua projeção para a oferta da commodity com expectativa de menor produção da Opep+, a entidade que engloba a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados como a Rússia.

Em relatório publicado nesta quinta-feira, 14, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 1,3 milhão de barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 1,2 milhão de bpd. Como resultado, a projeção para o consumo total este ano foi ajustado de 103 milhões de bpd para 103,2 milhões de bpd.

A revisão foi atribuída ao aumento da demanda por etano pelo setor petroquímico dos EUA e maior utilização de combustível para navios em meio a interrupções no fluxo comercial causadas por ataques lançados por rebeldes Houthi do Iêmen a embarcações no Mar Vermelho.

A AIE, por outro lado, cortou sua previsão para a oferta global total de petróleo este ano, de 103,8 milhões de bpd para 102,9 milhões de bpd, uma vez que a expectativa de produção da Opep+ foi reduzida em 920 mil bpd.

Ainda no relatório, a AIE prevê que a demanda global por petróleo terá expansão de 1,7 milhão de bpd neste primeiro trimestre ante os últimos três meses do ano passado, enquanto a produção cairá 870 mil bpd no mesmo período. Fonte: Dow Jones Newswires.

