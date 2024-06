AIE corta projeções para avanço da demanda global por petróleo em 2024 e 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2024 - 7:23 Para compartilhar:

A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou sua previsão para a alta na demanda global por petróleo este ano, uma vez que o fraco fornecimento em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) levou o consumo mundial a sofrer leve contração em março.

Em relatório publicado nesta quarta-feira, 12, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 960 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 1,1 milhão de bpd. Apesar do ajuste, espera-se ainda que o consumo total este ano fique em 103,2 milhões de bpd.

Para 2025, a AIE também reduziu sua projeção para o avanço na demanda, de 1,2 milhão de bpd para 1 milhão de bpd, o que traria o total no próximo ano a 104,2 milhões de bpd.

Ainda no relatório, a AIE manteve sua previsão para a alta na oferta de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) este ano, em 1,4 milhão de bpd, mas elevou sua expectativa de avanço para 2025 em 100 mil bpd, para 1,5 milhão de bpd.

Em relação à oferta total de petróleo, as projeções foram ampliadas tanto para 2024, de 102,7 milhões de bpd para 102,9 milhões de bpd, quanto para 2025, de 104,5 milhões de bpd para 104,7 milhões de bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.