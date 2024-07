Aiatolá Khamenei aprova oficialmente o reformista Pezeshkian como presidente do Irã

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 7:28 Para compartilhar:

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, aprovou oficialmente neste domingo (28) o reformista Masud Pezeshkian como o nono presidente da República Islâmica, após o resultado das eleições no início do mês.

“Aprovo a eleição do sábio, honesto, popular e erudito senhor Pezeshkian. Eu o nomeio presidente da República Islâmica do Irã”, afirmou, segundo uma mensagem lida pelo diretor de gabinete de Khamenei.

O novo presidente prestará juramento no Parlamento na terça-feira.

