Aí vira bagunça! Jogadores festejam após vitória do Fluminense no Fla-Flu Tricolor contou com gol de Jhon Arias já nos minutos finais para sair com o 1 a 0; Felipe Melo e Luiz Henrique celebraram o resultado

Festa no campo e nas arquibancadas. Depois da vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Flamengo, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, os jogadores foram até a torcida para celebrar. Entre os diversos registros feitos pelo clube nas redes sociais, um momento que tem se tornado corriqueiro em triunfos, o famoso grito de “Flu”.

No canto, a torcida bate palmas no alto e grita “Flu”, aumentando o ritmo aos poucos. No fim, todos saem cantando “Nense”. Esse momento começou como um meme nas redes sociais e tomou conta da arquibancada na reta final do Brasileirão do ano passado.

E AÍ VIRA BAGUNÇA. Celebra a torcida no Nilton Santos após a vitória sofrida e aguerrida do Fluminense #lanceNILTAO pic.twitter.com/xb4iyFtTnx — Luiza Sá (@luizasabg) February 6, 2022

Em outros conteúdos feitos pelo Fluminense, Felipe Melo ressalta que a equipe enfrentou um grande adversário, mas a vitória foi do time “gigante”. Luiz Henrique também exaltou o resultado dizendo que “quando a gente luta até o final já era para eles”.

RUF RUF RUF RUF pic.twitter.com/N4e2ltV0Z7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 6, 2022

O Fluminense também exaltou os dribles dados pelo volante André e pelo lateral-esquerdo Cristiano ao longo da partida e as ótimas defesas do goleiro Marcos Felipe, um dos destaques do clássico.

