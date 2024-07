Agustín Giay faz 1º treino pelo Palmeiras e Zé Rafael tem lesão na coxa confirmada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 13:05 Para compartilhar:

O Palmeiras finalizou, nesta quarta-feira, a preparação da equipe que vai encarar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, neste meio de semana. No treinamento realizado na Academia de futebol, a novidade foi a presença do reforço Agustín Giay, que fez a sua primeira atividade com o grupo principal.

O lateral-direito argentino se juntou a Maurício, ex-Inter, e Felipe Ânderson, ex-Lázio, como o trio de reforços que foram contratados pelo clube nesta janela de transferências. Pela determinação da CBF, eles passam a ter condição de jogo a partir da 17ª rodada, no dia 17 de julho.

O meio-campista Zé Rafael, substituído no clássico com o Corinthians por causa de dores na coxa direita, foi submetido a exames e teve uma lesão constatada. Entregue ao departamento médico, ele já iniciou tratamento.

Com 26 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, disposto a manter o embalo para seguir na luta pelo topo da classificação. Um dos jogadores mais experientes do elenco, Marcos Rocha comentou sobre a importância do triunfo sobre o Corinthians.

“Clássico sempre mexe com a emoção do torcedor e a vitória foi muito importante. Temos que manter o que é pedido pelo Abel sobre posicionamento e parte tática. Precisamos estar equilibrados diante do Grêmio, pois vai ser um compromisso bastante difícil”, comentou o jogador.