Aguirre poderá contar com reforços para o ataque na retomada do Santos no Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 19:15 Compartilhe

O técnico Diego Aguirre recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira. Alfredo Morelos e Maxi Silvera foram inscritos no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e poderão ficar à disposição do treinador para o compromisso diante do Cruzeiro, na retomada do Campeonato brasileiro após a realização da Data Fifa.

O jogo diante dos mineiros está marcado para a próxima quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, e o Santos vive posição delicada no Nacional, já que está em 17º lugar e ocupa a zona de rebaixamento. Para piorar a situação, o treinador uruguaio não poderá contar com Soteldo, suspenso pela expulsão contra o América-MG na última rodada.

Morelos, que estava sem clube quando definiu a sua vinda para o futebol brasileiro, vinha treinando em separado e tem condições físicas de entrar em campo. Aguirre vai observar o atleta nos treinos da semana, mas a tendência é, que pelo menos, ele fique no banco de reservas.

O uruguaio Maxi Silvera já vinha treinando com os jogadores nos últimos dias e também vai estar no radar do comandante santista. Para Aguirre, o duelo com o Cruzeiro ganha contornos de decisão para iniciar uma reação no Brasileiro.

Nos últimos cincos jogos, o Santos obteve apenas uma vitória, perdeu três vezes e ainda empatou um confronto. Neste sábado, o time volta campo para dar ênfase à parte tática e física do elenco.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias