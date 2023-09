Aguirre lamenta expulsão de Soteldo em nova derrota do Santos: ‘Não pode acontecer’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/09/2023 - 22:18 Compartilhe

Diego Aguirre não escondeu o incômodo com a expulsão de Soteldo nos instantes finais da derrota do Santos para o então lanterna América-MG, neste domingo. O treinador classificou o episódio de “lamentável” e disse que vai trabalhar o lado psicológico dos jogadores para evitar novas situações semelhantes.

“Foi uma reação que não se justifica, praticamente no último lance de jogo. Essas coisas não podem acontecer. Temos que trabalhar nisso também, para que não venha o desespero e o nervosismo quando as coisas não vão bem porque precisamos de todos”, lamentou o treinador, após o revés por 2 a 0, no Independência, em Belo Horizonte.

Soteldo estava machucado, foi desfalque na rodada passada e precisou fazer tratamento intensivo ao longo da semana para estar em condições de jogo neste domingo. Ele entrou em campo somente no segundo tempo. Mas, nos minutos finais, criticou a arbitragem, levou o cartão amarelo e, em seguida, o vermelho.

“Agora vamos perder o Soteldo, que é um jogador importante, que vinha de lesão. Tínhamos recuperado ele fisicamente para poder jogar hoje. É lamentável, mas temos que trabalhar esse aspecto psicológico para que não aconteça de novo”, comentou o treinador santista, em referência à suspensão automática do jogador, na próxima rodada.

Foi o segundo episódio do tipo protagonizado por Soteldo nesta temporada. Na primeira rodada, ele também entrou no segundo tempo, contra o Grêmio, mas levou dois cartões em série e foi excluído de campo.

Aguirre também comentou sobre o desempenho que manteve o Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão. “Tínhamos expectativas diferentes para o jogo de hoje. O time vinha melhorando nos últimos jogos, como contra o Atlético-MG, onde apresentamos bom futebol. Esperávamos um desempenho melhor, mas isso não aconteceu. Tivemos apenas uma chance no segundo tempo, mas a atuação foi fraca”, declarou o técnico. “Foi um jogo difícil porque nada deu certo.”

O treinador tentou não se abalar com a sequência ruim do time. E preferiu focar sua atenção no tempo que terá para treinar a equipe, na próxima semana. Os times vão ganhar descanso por quase uma semana e meia sem jogos por causa da Data Fifa, relativa às Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“Temos 10 dias até o próximo jogo em casa, que é crucial, mas com a atuação de hoje, será difícil. Precisamos aprender com o que aconteceu hoje, nos preparar para superar essa dura derrota e focar em vencer o próximo jogo. Precisamos elevar o nível da equipe, pois ninguém ficou satisfeito com o que vimos em campo”, afirmou.

O Santos volta a campo no dia 14 contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

