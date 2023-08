Aguirre ignora indisciplina de Soteldo e rasga elogios a Marcos Leonardo após vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 7:30 Compartilhe

O técnico Diego Aguirre deixou claro que a indisciplina de Soteldo e a campanha do Santos no primeiro turno são parte do passado, mas que é preciso aprender as lições com ambos os fatos negativos. O treinador do Santos ainda rasgou elogios para o atacante Marcos Leonardo, que ficou fora dos últimos jogos porque estava bem perto de ir para a Roma. O negócio, porém, não foi para frente e ele retornou contra o Grêmio, marcando inclusive o primeiro gol.

Sobre o meia-atacante venezuelano, Aguirre também elogiou e evitou falar sobre os cerca de 40 dias em que ele ficou afastado ainda quando a equipe era comandada por Paulo Turra.”Não foi um problema meu, já foi. Achamos que Soteldo é importante e temos que olhar para frente”, disse o uruguaio. “Soteldo não tem problema físico, mas ele ficou afastado 40 dias. É muito tempo. Treinando, mas sozinho. Aí você perde a condição física. Ele não jogou (desde o começo) porque não estava preparado. Considerávamos uma excelente opção para entrar (durante o jogo)”, completou o treinador, que aos 15 do segundo tempo tirou Lucas Limas e colocou Soteldo.

O venezuelano foi o responsável pelas assistências dos gols que deram a vitória de virada sobre o Grêmio, neste domingo, na Vila Belmiro. O venezuelano, inclusive, deve ganhar mais tempo de jogo no próximo duelo, domingo, contra o Atlético-MG.

“O que foi não podemos mudar, temos que aprender, mas deixar fora de nossas mentes. É um novo Santos, um novo começo, tempo de motivação, muita solidariedade para chegar aos objetivos”, afirmou.

O Santos é o 17º colocado e permanece na zona de rebaixamento. Tem 21 pontos e está empatado com o Bahia, que leva a melhor no critério de desempate. Sem receber perguntas sobre Marcos Leonardo, Aguirre fez questão de comentar sobre o atacante por conta própria. “É um craque, fiquei feliz pela situação que ele viveu. Ele sofreu muito, mas hoje estava feliz, se sentiu novamente importante e acho que temos que parabenizar. Ele jogou, marcou, tem muito futuro”, disse.

Aguirre contou ainda que uma reunião somente entre os jogadores, durante a semana, foi benéfica assim como o comportamento da torcida antes do duelo contra o Grêmio, na Vila. “Eles pediram para conversar, só entre eles, ficaram uma hora sozinhos, preocupados, comprometidos. Isso para mim foi importante. O presidente também passou confiança.”

Sobre a chegada de reforços, o técnico do Santos foi enfático ao afirmar sobre a chance da chegada do atacante chileno Alexis Sanches. “Não tem nenhuma possibilidade.”

