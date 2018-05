Aguirre estuda opções para suprir desfalques do São Paulo contra o Botafogo

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira depois de derrotar o América-MG por 3 a 1, no domingo, e já se prepara para o duelo contra o Botafogo, na quarta, em casa. Enquanto os titulares fizeram exercícios regenerativos no Reffis, os reservas foram a campo para Diego Aguirre analisar opções para as vagas de Militão e Hudson, suspensos.

O lateral-direito Régis é a principal opção para o lugar de Militão, uma vez que o atleta já teve sequência como titular com Aguirre. Mas Araruna, improvisado, também é opção. Já para a vaga de Hudson, Petros e Liziero disputam espaço.

Aguirre terá de volta à disposição o zagueiro Anderson Martins, que cumprir suspensão diante dos mineiros. Ele disputa vaga com Arboleda e Bruno Alves, titulares na vitória em Belo Horizonte.

Recuperado de uma entorse no pé esquerdo, o atacante Morato treinou normalmente no gramado do CT da Barra Funda. O centroavante Gonzalo Carneiro também trabalhou sem restrições, mas segue sem data prevista para estreia com a camisa tricolor.