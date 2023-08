Aguirre elogia postura do Santos, mas lamenta gols perdidos: ‘Temos que aproveitar as chances’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2023 - 20:05 Compartilhe

A postura do Santos na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, na estreia da Arena MRV, agradou o técnico Diego Aguirre. Mesmo com o placar adverso, o treinador elogiou a evolução da equipe, que criou pelo menos quatro grandes oportunidades de marcar em Belo Horizonte, mas fechou a 21ª rodada ainda na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O técnico uruguaio comentou sobre a criação ofensiva do time.

“Foram quatro situações que nós estivemos perto (do gol), controlamos o jogo, mandamos na partida. Não conseguimos o gol de empate, contra um time tão forte contra o Atlético-MG. Você tem que aproveitar as chances de gol. Não estivemos bem na finalização. Depois, na bola parada, sofremos o segundo gol. Aí ficou muito difícil virar o jogo. A proposta do time foi boa. Viemos para jogar, tentar ganhar, mas não conseguimos”.

Das quatro oportunidades de marcar, três caíram nos pés do artilheiro Marcos Leonardo. O camisa 9 viveu uma tarde de muita movimentação e briga com os zagueiros, mas não conseguiu acertar o gol do goleiro Everson – as três finalizações foram para fora.

“Acontece. São coisas do jogo. Às vezes você chega uma vez no gol e marca. O importante é que nós criamos, tivemos chances de gol. O time foi para frente, pressionou, tentou jogar. São coisas que acontecem. São coisas que nós temos que melhorar para aproveitar as chances. Especialmente nos jogos fora de casa, onde tem que aproveitar as chances”, completou Diego Aguirre.

Depois de um início apático na Arena MRV, o Santos cresceu na partida ao tomar o primeiro gol de Paulinho. O time trocou passes, ficou mais com a bola e chegou a incomodar a defesa mineira, indicando ao torcedor que o elenco tem potencial para crescer de produção na briga contra o rebaixamento. Com apenas três jogos no comando do clube, duas derrotas e uma vitória, Diego Aguirre também projeta um futuro melhor.

“Para mim o time está melhorando. Não fazem duas semanas de trabalho, mas o time está melhorando. A vitória contra o Grêmio foi muito importante. Acho que estamos com mais confiança, protagonismo. Temos que continuar. Vamos ganhar e perder, mas temos que jogar como jogamos hoje. Acreditar que as coisas vão dar certo porque estamos todos juntos e comprometidos para que isso aconteça”.

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o final do ano, o Santos tem mais uma semana de trabalho completa no CT Rei Pelé. O time só volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o lanterna América-MG na Arena Independência, novamente em Belo Horizonte, mas agora pela 22ª rodada.

