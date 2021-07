Aguirre admite atuação ruim do Internacional: ‘Aceito as críticas’

Depois de nenhum jogador falar com a imprensa na saída do gramado do Beira-Rio, sobrou para o técnico Diego Aguirre dar explicações ao torcedor pela péssima atuação do Internacional na derrota para o São Paulo, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela décima rodada do Brasileirão.

O uruguaio não escondeu a sua preocupação com o desempenho do time gaúcho em Porto Alegre, já que o São Paulo poderia ter aplicado uma goleada se não fossem as chances desperdiçadas.

“Fiquei preocupado e triste porque tinha outra expectativa. Nós fizemos um jogo muito ruim, cometemos muitos erros. Aceito todas as críticas”, disse o treinador, que chegou há duas semanas no clube e disputou cinco jogos, com uma vitória, dois empates e duas derrotas. “Cheguei faz 15 dias e estamos vindo de uma sequência de muitos jogos. Precisamos de tempo para trabalhar e transmitir nossas ideias. Os treinos estão sendo mais de recuperação.”

O Internacional vai buscar a reabilitação no sábado, contra o Grêmio, na casa do arquirrival, pela 11.ª rodada do Brasileirão. Apesar do time não vencer na casa do rival há sete anos, Diego Aguirre vê com bons olhos a chance de dar a volta por cima logo num Gre-Nal.

“Temos que assumir a nossa culpa e transformar essa dor em trabalho, atitude. Acho que ter um Gre-Nal no sábado pode ser uma coisa boa para nós, porque queremos rapidamente dar uma alegria ao nosso torcedor. Pode ser um ponto de partida”, finalizou Aguirre.

O treinador colorado também confirmou a ausência do meia Maurício no clássico gaúcho depois da lesão sofrida ainda no primeiro tempo. Por outro lado, o zagueiro Victor Cuesta e o meia Edenilson retornam após cumprirem suspensão automática.

