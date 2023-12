Aguinaldo: Trouxe questionamento da Cide para que Fazenda também faça avaliação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/12/2023 - 18:23 Para compartilhar:

O relator da Reforma Tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), levou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 11, o debate sobre o estabelecimento de uma Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) na Zona Franca de Manaus, novidade que foi acrescentada ao texto da Proposta de Emenda Constitucional pelo Senado. Após o encontro com Haddad, Ribeiro reforçou que a inclusão dessa previsão no texto provocou um acirramento, com críticas por parte de alguns governadores, como o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Aguinaldo, contudo, não quis antecipar se vai sugerir a supressão do ponto durante a nova votação da reforma pela Câmara. Segundo ele, isso será decidido junto com as lideranças.

“Trouxe os argumentos levantados no debate. A solução que a Câmara apresentou para preservar a Zona Franca foi construída pela bancada do Amazonas tanto da Câmara como do Senado, e pela própria Fazenda”, recordou o deputado.

