Aguero passa por exames e é baixa até outubro para o Barcelona Atacante argentino sofreu uma lesão no último domingo e não pôde comparecer a despedida de Lionel Messi por estar de muleta e sem apoiar o pé no chão

O atacante Sergio Aguero passou por exames nesta segunda-feira e o Barcelona confirmou que o atleta será baixa pelas próximas 10 semanas. O argentino se lesionou em um treino realizado no último domingo em que foi constatado um problema relacionado ao tendão da panturrilha direita do jogador.

O centroavante não pôde comparecer a despedida de Lionel Messi no Camp Nou e não esteve com o grupo no amistoso contra a Juventus em que a equipe blaugrana venceu por 3 a 0. O veterano está andando de muletas e não pode apoiar a perna machucada no chão.

> Veja a tabela da La Liga



A lesão de Aguero é um duro golpe para o técnico Ronald Koeman, que perdeu Messi nesta janela de transferências. Além disso, o comandante holandês não conta com Dembélé pelos próximos meses após o francês ter se lesionado na Eurocopa e enfrentado uma cirurgia.

Com isso, as opções para o sistema ofensivo do Barcelona são escassas para o início da temporada. A equipe conta com Griezmann, Depay e Braithwaite, enquanto torce por uma rápida recuperação de Ansu Fati, fora dos gramados desde 2020.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também