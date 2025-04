Águas de março até abril: Defesa Civil muda planos após previsão de chuvas

A operação especial promovida pela Defesa Civil do Estado de São Paulo para prestar socorro a vítimas das chuvas de verão terminaria nesta segunda-feira, 31, mas foi estendida até 15 de abril. Isso porque os meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) preveem chuva intensa no Estado durante toda esta semana, pelo menos ao domingo, 6 de abril. Nesta segunda-feira, temporais causaram estragos e transtornos na região metropolitana de São Paulo.

A decisão de estender a Operação Chuvas foi tomada durante reunião realizada nesta segunda-feira pelo comitê executivo do Plano Preventivo de Defesa Civil. Nesta tarde, um dos locais mais atingidos foi o ABC paulista, onde a tempestade alagou ruas e estação da CPTM, além de afetar a circulação de trens. Em Mauá e Santo André, choveu mais de 40% do esperado para todo o mês de março.

Agora, todo o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil seguirá mobilizado e em regime de prontidão até 15 de abril. O monitoramento meteorológico seguirá sendo feito 24 horas por dia, com envio de alertas à população quando houver previsão de condições severas de chuvas.

As Defesa Civis municipais manterão as vistorias de campo e as ações dos planos de contingência em vigor, como a montagem de abrigos emergenciais quando houver famílias desabrigadas ou desalojadas.

“Vamos seguir mobilizados por mais 15 dias, considerando o cenário de chuvas intensas que ainda teremos nesta semana. É importante manter todo o time de prontidão para o atendimento rápido e eficiente das ocorrências. Nosso monitoramento seguirá 24 horas por dia, inclusive com a emissão dos alertas”, destacou o coronel Henguel Pereira, coordenador estadual da Defesa Civil.

Além dele, participaram da reunião a tenente coronel Claudia Andreia Bemi, diretora da Defesa Civil, os coordenadores regionais, representantes do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), meteorologistas e técnicos do Centro de Gerenciamento de Emergências.