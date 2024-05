Águas abertas: Ana Marcela é ouro e Viviane Jungblut prata na Itália

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 24/05/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Asseguradas nos Jogos de Paris 2024, a baiana Ana Marcela Cunha e gaúcha Viviane Jungblut garantiram dobradinha de ouro e prata do país na prova de 10 quilômetros da etapa de Golfo Aranci (Itália) da Copa do Mundo de Águas Abertas. Ana Marcela foi a primeira a concluir o percurso nesta sexta-feira (24), com o tempo de 2h0min00s70, seguida por Viviane (2h02min02s00). A alemã Leonie Beck (2h02min02s20), campeã mundial no ano passado, completou o pódio com o bronze. Na disputa masculina, o representante brasileiro foi Matheus Melecchi terminou na 22ª colocação.

It’s a 1-2 for BRAZIL in the Women’s 10km #OpenWater pic.twitter.com/WelVHI3Rus — World Aquatics (@WorldAquatics) May 24, 2024

Ana Marcela e Viviane já haviam subido ao pódio juntas ano passado, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), quando foram prata e bronze, respectivamente.

Com o ouro de hoje, Ana Marcela ampliou para 18 o total de medalhas em competições mundiais. A etapa italiana da Copa do Mundo é a segunda de um total de cinco. A etapa de abertura foi em Soma Bay (Egito), em março, Ana Marcela terminou na quinta posição. No mês seguinte, ela e Viviane carimbaram passaporte olímpico durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos

As três etapas restantes da Copa do Mundo ocorrerão após os Jogos de Paris.