Água Santa vence o Pouso Alegre e volta ao G-4 do Grupo A7 da Série D

O Água Santa retornou ao G-4 – zona de classificação – do Grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0 o Pouso Alegre, nesta segunda-feira, em Diadema, pela nona rodada. No outro jogo da noite, Trem-AP e Princesa do Solimões ficaram no empate sem gols.

Com gol de Luquinhas, aos 13 minutos do segundo tempo, o Água Santa comemorou a vitória e subiu para o terceiro lugar do Grupo A7, com 12 pontos, atrás apenas de Inter de Limeira e Maringá-PR, ambos com 20. O Costa Rica-MS é o quarto, com 11. Enquanto isso, o Pouso Alegre ficou em sexto, com nove.

Trem e Princesa do Solimões fizeram um jogo morno em Macapá e empataram por 0 a 0. Melhor para o time amazonense que continuou no terceiro lugar do Grupo A1, com 15 pontos, contra 25 do Manauara-AM e 18 do Porto Velho-RO. O time amapaense é o quinto, com 12, atrás também do Manaus, com 14.

A rodada continuará nesta terça-feira, com Tocantinópolis-TO e Maranhão-MA fazendo um confronto direto pela liderança do Grupo A2. Na quarta, é a vez de Democrata-MG e Portuguesa-RJ se enfrentam pelo Grupo A6.