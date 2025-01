Água Santa faz 3 a 0 no Red Bull Bragantino e vence a 1ª no Paulistão

O Água Santa não tomou conhecimento do Red Bull Bragantino na tarde deste sábado. Em partida disputada no estádio Distrital do Inamar, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o time da casa aplicou 3 a 0 no favorito e mostrou poder de reação após um início complicado no Estadual. Os gols em Diadema foram marcados por Luan Dias, Diogo Batista e Ademílson.

Com o resultado, o Água Santa conquistou os primeiros três pontos após iniciar a competição com três derrotas seguidas. Agora ocupa a terceira posição do Grupo C, que tem Noroeste, São Paulo e Novorizontino. O Bragantino estacionou nos três pontos e está atrás de Guarani e Santos no Grupo B, que ainda tem a Portuguesa.

O início do jogo foi bastante estudado, com os dois times trocando passes em busca dos espaços para atacar. Quando o jogo abriu, quem se deu melhor foi o Água Santa, que chegou com Ademilson em duas oportunidades, colocando o goleiro Cleiton para trabalhar. O Bragantino assustou com Pedro Henrique, Ramires e Nacho Laquintana, mas sem sucesso.

Aos 27, Neilton chegou pela esquerda e foi derrubado dentro da área. Os atletas pediram pênalti, mas foi assinalado impedimento na jogada. O VAR entrou em ação e o lance ficou em análise por aproximadamente cinco minutos até a confirmação da penalidade a favor do Água Santa. Na bola, Luan Dias bateu no centro da meta e abriu o marcador para o time da casa.

Logo após fazer o primeiro, o Água Santa ampliou a vantagem. Aos 42, o lateral-direito Diogo Batista acertou o ângulo esquerdo de Cleiton para levar uma grande vantagem para o vestiário. O Bragantino ainda assustou antes do fim do primeiro tempo, mas não conseguiu diminuir.

No segundo tempo, o Bragantino precisou correr atrás do prejuízo. Em busca do gol, chegou com Jhon Jhon, Thiago Borbas e Lucas Evangelista, mas o sistema defensivo do Água Santa levou vantagem em todas as tentativas. Aos 19, Borbas recebeu na pequena área, mas parou em Ygor Vinhas.

O Água Santa ampliou aos 27 minutos. Depois de boa jogada de Gabriel Silva, Ademilson recebeu livre na área para fazer o terceiro gol do jogo e encaminhar a vitória. O duelo ainda ganhou novas emoções com a expulsão do atacante Eduardo Sasha, aos 31. Ele acertou uma cotovelada em um adversário e foi expulso de forma direta pela arbitragem.

Precisando voltar a pontuar, o Bragantino joga contra o Palmeiras, na terça-feira (28), às 19h30, no Allianz Parque, em São Paulo. O Água Santa encara o Botafogo-SP, na quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUA SANTA 3 X 0 RED BULL BRAGANTINO

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Diogo Batista, Robles, Fábio Sanches e Renan Castro (Guilherme Lazaroni); Villian (Diego Anjos), Netinho e Luan Dias; Marco Antônio (Gabriel Silva), Neilton (Davi Gomes) e Ademílson (Arthur Korek). Técnico: Serginho.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Vinícius Lago, Gusmán, Pedro Henrique e Guilherme Lopes; Gabriel (Jadsom Silva), Eric Ramies (Lucas Evangelista), Gustavinho (Eduardo Sasha) e Jhon Jhon (Vitinho Mota); Laquintana (Vinicinho) e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra.

GOLS – Luan Dias, aos 35, e Diogo Batista, aos 42 minutos do primeiro tempo. Ademílson, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jadsom Silva e Thiago Borbas (Bragantino).

CARTÃO VERMELHO – Eduardo Sasha (Bragantino).

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana.

RENDA – R$ 71.865,00.

PÚBLICO – 4.990 torcedores.

LOCAL – Estádio Distrital Inamar, em Diadema (SP).