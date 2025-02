Água Santa enfrenta Velo Clube pela permanência na elite do Paulistão

Velo Clube e Água Santa fazem duelo direto contra o rebaixamento neste domingo, às 18h30, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A situação mais preocupante é do time de Diadema, que inicia dentro da zona de rebaixamento.

O Água Santa é vice-lanterna, com sete pontos e ainda depende de suas próprias forças para escapar. A missão é ingrata, pois teria que tirar oito gols de saldo em relação ao Velo Clube. O caminho mais fácil seria vencer e torcer por um tropeço do Noroeste diante da Portuguesa. O time de Bauru também tem sete pontos.

Com dez, o Velo Clube está até em uma situação confortável. É só não ser goleado que estará na elite do futebol paulista no próximo ano, concluído assim o principal objetivo do clube. Este será o primeiro confronto entre os dois na história.

O técnico Guilherme Alves está na expectativa de poder contar com o atacante Daniel Amorim, ausente no empate por 1 a 1 com o Guarani na última rodada por causa de uma lesão na coxa. É possível que o atleta vá para o sacrifício, muito por ser o artilheiro da equipe na competição, com seis gols.

Caso volte a ser desfalque, o treinador poderá apostar em Lucas Dani, autor do gol diante do Guarani. Jefferson Nem também é uma opção para o setor.

“Vamos lutar até o final. Nosso objetivo está perto de ser alcançado, e vamos trabalhar duramente para isso. É uma competição muito difícil, caímos em um grupo muito forte. Mas temos mais uma final pela frente para bater a nossa meta”, disse Guilherme Alves.

Do outro lado, Pintado terá que colocar em campo o que tem de melhor para tentar fugir do rebaixamento. O treinador não tem nenhum jogador suspenso e nem lesionado. Ou seja, poderá repetir a escalação do empate com a Inter de Limeira por 2 a 2.

“Temos uma decisão pela frente, mas estamos em um grupo de homens, que veste a camisa com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho desse grupo e vamos lutar até o fim”, afirmou Pintado.

FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X ÁGUA SANTA

VELO CLUBE – Pablo; Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto e Gabriel Mancha; Yuri Ferraz, Pedro Favela, Léo Baiano e Sillas; Lucas Duni e Vinícius Leite. Técnico: Guilherme Alves.

ÁGUA SANTA – Ygor Vinhas; Ynaiã, Robles, Rafael Vaz e Renan Castro; Wesley Dias, Ramon, Netinho, Gabriel Silva e Davi Gomes; Arthur Korek. Técnico: Pintado.

ÁRBITRO – Matheus Delgado Candançan.

HORÁRIO – 18h30

LOCAL – Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).