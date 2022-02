Água Santa e Ituano se enfrentam mirando zona de classificação no Paulistão

Com campanhas bem diferentes, Água Santa e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, mirando a zona de classificação às quartas de final.

Após três derrotas consecutivas, o Água Santa enfim conseguiu desencantar no último final de semana, quando recebeu o Novorizontino e fez 1 a 0, em casa. A vitória foi um alívio, apesar de ainda manter o time na lanterna do Grupo A, com apenas três pontos. Já o Ituano, dono da terceira melhor campanha entre os 16 times, conheceu sua primeira derrota na competição no último domingo, quando perdeu para o Corinthians, de virada, por 3 a 2, em Itu. O revés manteve o time com sete pontos e em terceiro do Grupo C.

Em busca da segunda vitória consecutiva, o Água Santa não tem desfalques e o técnico Sérgio Guedes poderá repetir a escalação da rodada passada. As baixas seguem sendo o volante Caíque, meia Luan Dias e atacante Denílson, todos entregues ao departamento médico.

A única novidade estará no banco de reservas, já que o atacante Álvaro, recém-contratado junto ao Náutico, já foi inscrito e foi relacionado para a partida, sendo opção para o decorrer do confronto.

No Ituano, o técnico Mazola terá praticamente força máxima. Isso porque Lucas Siqueira e Igor Henrique, recuperados da covid-19, já foram reintegrados ao elenco e devem assumir seus lugares no meio-campo. A única baixa efetiva é o atacante Calyson, vetado pelo departamento médico.

“Não tem confronto fácil no Paulistão. É mais um duelo dificílimo e que teremos que nos dedicar para sair com um bom resultado. A derrota do final de semana, da forma que foi, doeu, mas temos que tirar lições para nos recuperar e sair de Diadema com a vitória”, disse o técnico Mazola.

