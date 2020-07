Água Santa acerta com atacante Tadeu, com passagens por São Paulo e Palmeiras

O experiente atacante Tadeu é o mais novo reforço do Água Santa, que briga por uma vaga no Grupo A do Campeonato Paulista. O clube de Diadema apresentou o jogador de 34 anos neste sábado.

“O Água Santa é um clube que vem crescendo ao longo dos anos, teve vários acessos e voltou à elite do futebol paulista. Dá toda a estrutura para o atleta, tanto fora como dentro de campo. Qualquer jogador quer atuar aqui”, disse o centroavante.

Natural de Araraquara, Tadeu tem passagens por grandes clubes como São Paulo (pelo qual foi campeão brasileiro em 2006), Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Ele estava no Pelotas, onde marcou o gol do título na Recopa Gaúcha.

“Estamos em um centro de treinamento impecável, com todo o suporte para o atleta se preparar. Sabemos das dificuldades pelo pouco tempo de trabalho, mas a diretoria tem feito de tudo para termos um ambiente legal. Estou motivado. Agora, resta eu dar o meu melhor dentro de campo quando o campeonato retornar”, completou.

Terceiro colocado no Grupo A com os mesmos dez pontos do vice-líder Oeste, o Água Santa receberá o Mirassol quando a bola voltar a rolar, no fim do mês, pela 11ª e penúltima rodada da primeira fase do Paulistão.

