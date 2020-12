Água mineral com marca do Santa Cruz começa a ser comercializada Parceria envolvendo o clube pernambucano e empresa do ramo teria como principal objetivo captar recursos para acelerar obra do CT Ninho das Cobras

Para minimizar o impacto causado pela pandemia e fazer também com que as obras de construção do CT Ninho das Cobras não sofra nenhum prejuízo pensando em uma possível redução de recursos, o Santa Cruz fechou parceria com uma empresa de distribuição de água mineral dando o direito de uso da marca do clube no rótulo dos galões.

Com isso, a empresa Santa Terezinha tem autorização para distribuir tanto na capital Recife como também em algumas cidades que compreendem a Região Metropolitana da capital.

O acordo entre as partes foi detalhado pelo presidente da Comissão Patrimonial do Santa, João Caxeiro, onde 15% dos royalties de venda da água com a marca do clube ficam com a empresa parceira e todo o restante será revertido nas obras do CT que está sendo erguido na cidade de Guabiraba, a pouco menos de 20 Km de Recife.

– A venda destes produtos é de fundamental importância para continuarmos as obras. Sabemos que é um momento de crise e que muitos dos empresários que nos auxiliam estão sofrendo com a recessão – disse Caxeiro ao portal Superesportes.

Além da venda de água mineral, o Santa Cruz estuda outras medidas de captação de recursos onde, além da organização de eventos como a apresentação do humorista Zé Lezin, por exemplo, o clube analisa a sua inserção em outros produtos comercializáveis.

