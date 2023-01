AGU pede que STF notifique autoridades para que impeçam invasão de prédios públicos e bloqueios de vias

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 11/01/2023 - 8:03 Compartilhe





Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) – A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de terça-feira que notifique as autoridades do governo federal e dos governos estaduais para que impeçam a invasão de prédios públicos em todo o país, assim como bloqueios de vias e rodovias, segundo petição enviada pelo órgão à corte.

O pedido da AGU ocorre após convocações nas redes sociais para novos atos de apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro, que no domingo invadiram e depredaram o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF.





Na petição, a AGU cita a “iminência de ser constatado em todo o território nacional mais um cenário abusivo do exercício do direito de reunião e de verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito” e classifica os ataques aos Três Poderes por vândalos bolsonaristas no domingo como “cenário de terror”.

A AGU pede ainda que a corte “restrinja, pontual e momentaneamente, diante da situação de absoluta excepcionalidade, o exercício do referido direito de manifestação”, proibindo o bloqueio de vias durante protestos.

Solicita ainda que o Supremo determine o bloqueio de contas no aplicativo de mensagens Telegram de usuários que convocam para os atos antidemocráticos.

