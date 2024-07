AGU move ação contra Syngenta por agrotóxicos adulterados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2024 - 19:33 Para compartilhar:

A Advocacia Geral da União (AGU) ingressou com uma ação civil pública (ACP) contra a multinacional Syngenta, fabricante de agrotóxicos, pela produção e comercialização de produtos que diz terem sido adulterados de forma irregular. A AGU pediu o bloqueio de R$ 90 milhões da empresa e a suspensão do acesso a financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito.

Além disso, há um pedido para que a companhia recolha os produtos adulterados que foram comercializados e ainda não foram recolhidos.

A ação corre na 5ª Vara Cível Federal de São Paulo. O juiz Paulo Alberto Sarno publicou hoje decisão designando uma audiência de conciliação para o dia 17 de julho.

Segundo a AGU, a autuação da Syngenta se baseia em uma fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na qual se constatou que a empresa utilizou o conservante bronopol “em níveis quase três vezes acima da quantidade autorizada na produção do agrotóxico Engeo Pleno”.

“O produto também foi ilegalmente adicionado aos produtos Karate Zeon 250 CS e Karate Zeon 50 CS, que sequer previam a utilização de bronopol na fórmula”, disse a AGU.

A Syngenta é também uma das principais fabricantes do Tiametoxam, agrotóxico que teve seu uso restringido pelo Ibama no começo do ano por conta da morte de abelhas.

Procurada, a empresa não retornou até publicação desta matéria.