AgRural reduz estimativa de produção de milho safrinha em 2020 para 70,7 mi/t

São Paulo, 19 – A consultoria AgRural reduziu novamente sua estimativa para a produção de milho safrinha no Brasil em 2020 de 71,6 milhões de toneladas para 70,7 milhões de toneladas, em relatório divulgado nesta manhã. A revisão, segundo a consultoria, deve-se aos cortes na projeção de colheita na região Centro-Sul do Brasil, que passou de 67,9 milhões de toneladas para 66,7 milhões de toneladas. A projeção, combinada aos números de março da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para o Norte/Nordeste (região para a qual a AgRural não faz estimativas de milho), resulta em produção de 70,7 milhões de toneladas no Brasil, ante 73,2 milhões de t no ano passado.

Segundo a AgRural, o novo corte na produção do Centro-Sul foi motivado pela “irregularidade das chuvas observada em abril, após um mês de março que já havia sido mais seco que o normal”. A consultoria informou também que a revisão foi finalizada na primeira semana de maio.

A área plantada com milho safrinha na região Centro-Sul é projetada pela consultoria em 11,6 milhões de hectares (+2,3% na comparação com o ano passado) e a produtividade em 95,7 sacas por hectare (-6% anuais). Em 2019, a produção do Centro-Sul foi recorde de 69,3 milhões de toneladas. “Embora haja perdas em praticamente todas as áreas produtoras – incluindo algumas regiões de Mato Grosso -, a redução anual de 2,6 milhões de toneladas calculada até agora no Centro-Sul é puxada pelo Paraná que, por enquanto, tem queda anual de 1,5 milhão de toneladas”, destaca a AgRural.

As chuvas registradas na semana passada no Paraná e em Mato Grosso do Sul trouxeram alívio a diversas áreas produtoras, conforme a consultorias, mas não revertem as perdas já consolidadas, apenas freiam novas reduções de produtividade. A AgRural informou, ainda, que há previsão de mais volumes para os dois Estados nesta semana, que tendem a beneficiar as lavouras semeadas tardiamente. “Mas o restante do Centro-Sul tende a ficar seco, o que deve levar estresse extra às lavouras dos demais Estados produtores e contribuir para novos cortes de produtividade nas próximas revisões”, pondera a consultoria.

Em virtude da revisão na estimativa para a safrinha, a AgRural diminuiu também sua estimativa para a produção total de milho pelo País em 2019/20 de 98,5 milhões de toneladas para 97,7 milhões de toneladas, ante 100 milhões no ciclo 2018/19. As estimativas serão atualizadas na primeira quinzena de junho.