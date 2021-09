AgRural: plantio de soja da safra 2021/22 ainda é lento, à espera de mais chuvas

São Paulo, 27 – O plantio da safra 2021/22 de soja continuou lento na semana passada e restrito a áreas que receberam maiores volumes de chuvas na primeira quinzena de setembro e que têm boa cobertura de solo. Mesmo assim, o ritmo inicial é melhor do que o do ano passado. Dados da consultoria AgRural mostram que 1,3% da área estimada para o Brasil estava semeada até quinta-feira (23), em comparação com 0,1% uma semana antes e 0,7% no mesmo período de 2020.

Segundo a AgRural, Embora o plantio já tenha começado em vários Estados (com Paraná, São Paulo e Mato Grosso encabeçando a lista), a maior parte dos produtores está à espera de chuvas mais consistentes para avançar com as máquinas, já que as previsões têm mudado muito e poucos se arriscam a plantar no pó, até porque ainda há uma boa janela pela frente, especialmente para aqueles que não plantam algodão na segunda safra. As chuvas ainda são irregulares, as temperaturas estão altas e a umidade no solo é baixa. Caso os volumes que estão previstos para o fim do mês para parte do Centro-Sul se confirmem, deve haver uma maior movimentação das máquinas no começo de outubro.

Milho verão

Até quinta-feira (23), 26% da área estimada para o milho verão 2021/22 estava semeada no Centro-Sul do Brasil, em linha com o ritmo do ano passado. Os trabalhos estão concentrados nos três Estados do Sul, como é normal nesta época do ano, e as chuvas, de um modo geral, estão favorecendo a melhora da umidade do solo e o desenvolvimento inicial das lavouras.

