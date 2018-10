AgRural: plantio da safra de verão de milho alcança 38% da área no Centro-Sul

São Paulo, 05 – O plantio de milho de verão no Centro-Sul do Brasil chegou a 38% da área prevista para a região na quinta-feira (04), avanço de cinco pontos porcentuais em uma semana. O resultado supera os 29% de igual período do ano passado e os 33% da média dos últimos cinco anos, segundo levantamento da AgRural. Os trabalhos estão mais adiantados em Santa Catarina, onde alcançam 85% da área projetada. No Paraná, foram realizados em 74% das terras; no Rio Grande do Sul, em 67%, e em São Paulo, 20%, informou a consultoria.

A AgRural projeta que o milho de verão será semeado em 2,9 milhões de hectares no Centro-Sul, área 1,3% maior que a da temporada 2017/18. A produção potencial, baseada, por enquanto, em linha de tendência de produtividade, é estimada em 21,7 milhões de toneladas, ante 20,3 milhões no ciclo anterior.