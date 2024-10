AgRural: plantio da safra de soja 2024/25 atinge 18% ante 8% uma semana antes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/10/2024 - 8:10 Para compartilhar:

São Paulo, 21 – O plantio da safra brasileira de soja 2024/25 alcançou 18% da área estimada para o Brasil, na quinta-feira passada (17), com bom avanço sobre os 8% de uma semana antes, graças à melhora das chuvas em diversos Estados do País. Mesmo assim, ainda há atraso em relação aos 30% do ano passado, segundo levantamento da AgRural, divulgado nesta segunda-feira, 21.

“Tanto o Brasil como Mato Grosso ainda têm o menor índice de plantio para esta época do ano desde a safra 2020/21. Paraná e Mato Grosso do Sul, em contrapartida, têm o ritmo mais acelerado desde 2017/18 e 2018/19, respectivamente”, de acordo com dados da AgRural.

Com a melhora gradativa das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Norte/Nordeste, a expectativa é de que o plantio ganhe ritmo nesta segunda quinzena de outubro. No Sul, conforme a AgRural, onde as chuvas têm limitado o avanço das máquinas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a janela de plantio é mais longa e o ritmo ainda lento não chega a ser uma grande preocupação.