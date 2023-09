AgRural: plantio da safra de soja 2023/24 alcança 0,2% da área no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 9:51 Compartilhe

O plantio da safra de soja 2023/24 atingiu 0,2% da área estimada para o Brasil na quinta-feira (14), em comparação com 0,1% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural. “Apesar da antecipação do fim do vazio sanitário para parte dos produtores, o ritmo dos trabalhos ainda é lento em Mato Grosso por causa da espera por maiores volumes de chuva”, informou a AgRural, em comunicado. Alguns bons acumulados foram registrados na semana passada em pontos isolados do Estado, mas os mapas de previsão mostram poucos volumes até o fim de setembro. Além disso, as temperaturas estão bastante altas.

Com Mato Grosso ainda lento, quem puxa o ritmo do plantio de soja neste momento é o Paraná, onde a umidade do solo é melhor e estimula os produtores do oeste e do sudoeste a entrar em campo. A continuidade do bom ritmo, porém, pode ser prejudicada nesta semana pelo clima.

Milho

O plantio da primeira safra de milho da temporada 2023/24, o milho verão, alcançou 21% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, nte 17% na semana anterior e 22% um ano atrás, já de acordo com dados da AgRural. Com excesso de umidade, o plantio gaúcho teve mais uma semana de lentidão, abrindo espaço para que o Paraná e Santa Catarina tomassem a dianteira dos trabalhos.

A colheita da safrinha de milho 2022/2023, por sua vez, atingiu 97% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil. Nesta reta final, os trabalhos estão praticamente restritos ao Paraná e a Mato Grosso do Sul.

