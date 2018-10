AgRural: plantio da safra 2018/19 de soja atinge 10% da área no Brasil

São Paulo, 05 – O plantio da safra 2018/19 de soja atingiu 10% da área prevista no Brasil até quinta-feira (04), avanço de cinco pontos porcentuais ante a semana anterior, disse a consultoria AgRural, em levantamento semanal. O porcentual está abaixo dos 5% de igual período do ano passado e da média de cinco anos.

Apesar das chuvas registradas nesta semana, o Paraná segue na dianteira do plantio brasileiro, com 28% da área já semeada, ante 18% no ano passado. “Para a semana que vem, entretanto, fica o temor de que as chuvas mostradas nos mapas de previsão dificultem o avanço das máquinas”, disse a AgRural.

Em Mato Grosso, 14% da área de soja está plantada, ante 8% há um ano, conforme a consultoria. A região oeste, onde tem chovido mais, é a mais adiantada. No médio-norte, que tem recebido chuvas mais esparsas, o ritmo é mais lento. Em Mato Grosso do Sul, a umidade do solo favorece os trabalhos, e 12% da área de soja está plantada, ante 3% um ano atrás, de acordo com a AgRural. Já em Goiás, onde o aumento da umidade ainda está restrito a poucas áreas, o plantio chegou a 1%, mesmo índice da média de cinco anos.

Em Minas Gerais, o plantio ainda não chega a 1%, segundo a AgRural. Apenas áreas pontuais de soja irrigada começaram a ser semeadas no Triângulo Mineiro. Em São Paulo, que um ano atrás ainda não havia dado início ao plantio, 9% da área está semeada. Nos demais Estados, o plantio chegou a 8% da área em Rondônia e a 3% em Santa Catarina.