AgRural faz novo corte na previsão de safra de soja do Brasil para 128,5 mi t

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de soja do Brasil 2021/22 foi estimada em 128,5 milhões de toneladas, com um novo corte devido a problemas climáticos, apontou nesta segunda-feira a consultoria AgRural, que até o início de janeiro previa colheita de 133,4 milhões de toneladas.

O ajuste ocorreu devido a novas reduções de produtividade nos três Estados do Sul e em Mato Grosso do Sul, cujas lavouras continuaram afetadas por calor e chuvas abaixo da média ao longo de janeiro.

Também houve um leve ajuste negativo em Mato Grosso, devido a perdas causadas por chuvas acima do normal no médio-norte do Estado, acrescentou a AgRural. A nova estimativa de produção representa queda de 8,8 milhões de toneladas na comparação com a safra passada e de 16,9 milhões de toneladas em relação à produção potencial da atual safra, antes dos problemas climáticos.

A atual estimativa é baseada em área de 40,4 milhões de hectares e a produtividade em 52,9 sacas por hectare, a mais baixa desde 2015/16.

A AgRural informou ainda que 10% da área cultivada com soja na safra 2021/22 estava colhida no Brasil até quinta-feira, contra 5% uma semana antes e 2% no mesmo período do ano passado.

(Por Roberto Samora)

