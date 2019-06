AgRural eleva projeção para safra de soja 2018/19 para 115,5 milhões de t

São Paulo, 11 – A consultoria AgRural elevou nesta terça-feira, 11, a sua estimativa de produção de soja na safra 2018/19 do Brasil para 115,5 milhões de toneladas. Um mês atrás, esperava 115,3 milhões de toneladas. A colheita da oleaginosa já está encerrada e, segundo comunicado da consultoria, foram feitos ajustes pontuais de produtividade em alguns Estados.

Apesar do ajuste para cima, a produção ainda é inferior ao potencial inicial de 121,4 milhões de toneladas, conforme a AgRural, “mas a soja precoce plantada em setembro e outubro sofreu com o tempo quente e seco de dezembro e janeiro, especialmente no Paraná e em Mato Grosso do Sul”.

A consultoria destacou que no momento mais crítico chegou a estimar a colheita do país em 112,5 milhões de toneladas, número que foi revisado em virtude do melhor rendimento em lavouras tardias.