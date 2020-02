AgRural: colheita de soja atinge 31% da área ante 45% em igual período de 2019

São Paulo, 24 – A colheita da safra de soja 2019/20 alcançou, na última quinta-feira, 20, um total de 31% da área cultivada no Brasil, de acordo com levantamento da consultoria AgRural. O número representa atraso ante igual período do ano passado, quando a colheita estava em 45% da área, mas está em linha com a média de cinco anos. Na comparação semanal, a área colhida avançou 10 pontos porcentuais.

De acordo com a consultoria, Mato Grosso segue liderando os trabalhos de campo, mas outros estados começam a ganhar ritmo. “Com destaque para Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, que tiveram bom avanço na semana passada, a despeito das chuvas”, informa a AgRural em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

No relatório semanal, a AgRural destaca que o Estado do Rio Grande do Sul ainda inspira cuidado. “Parte significativa da safra de soja do Estado está enchendo grãos sob tempo quente e seco e isso aprofundará as perdas de produtividade já indicadas pela AgRural em suas estimativas de safra de janeiro e fevereiro”, alerta a consultoria.

Nos demais Estados, que tiveram atraso no plantio, a consultoria ressalta que as chuvas que têm ocorrido são favoráveis às lavouras. “E tendem a melhorar a produtividade de diversos Estados, ainda que possam atrapalhar a colheita em algumas áreas”, afirma a AgRural.

A AgRural estima que a produção de soja do País na safra 2019/20 deve atingir recorde de 125,6 milhões de toneladas. A projeção será atualizada na primeira quinzena de março.