AgRural: colheita da safrinha de milho atinge 2% no Centro-Sul; MT e PR puxam

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 12:22 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A colheita da safrinha 2024 de milho alcançou 2% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, até quinta-feira passada, 23, em comparação com 0,4% na semana anterior e 0,8% no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da AgRural.

Conforme a consultoria, os trabalhos são puxados pelos Estados de Mato Grosso e do Paraná. “Enquanto o primeiro registra produtividades até acima dos bons níveis que já eram esperados antes do início da colheita, no segundo os rendimentos confirmam as perdas causadas por estiagem e calor”, comenta.

A AgRural estima a produção total de milho na safra 2023/24 do Brasil (primeira, segunda e terceira safras somadas) em 118,4 milhões de toneladas.

Na safrinha, as boas produtividades de Mato Grosso e Goiás devem compensar parcialmente as perdas por seca e altas temperaturas nos demais Estados do Centro-Sul.