AgRural: colheita da safrinha 2024 de milho acelera e atinge 10% no Centro-Sul

10/06/2024 - 11:59

São Paulo, 10 – A colheita da safrinha de milho 2024 alcançou 10,4% da área cultivada no centro-sul do Brasil, na quinta-feira passada, 6, em comparação com 4,7% uma semana antes e 2,2% no mesmo período do ano passado (safrinha 2023). As atualizações são da AgRural e foram divulgadas nesta segunda-feira, 10.

“Favorecida pelo plantio antecipado, pelo encurtamento do ciclo das plantas em algumas áreas e pelo tempo seco que predominou na semana passada, a colheita é a mais acelerada para esta época do ano desde 2013, quando a AgRural iniciou seus levantamentos semanais”, disse a empresa.

Mato Grosso e Paraná continuam puxando o ritmo dos trabalhos, com produtividades muito boas no primeiro Estado, que teve clima favorável durante grande parte do ciclo. No Paraná, perdas são registradas, por causa de períodos de tempo quente e seco.

Os rendimentos também são baixos nas primeiras áreas colhidas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, mas têm sido bastante satisfatórios em Goiás.