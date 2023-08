Agrotools participa de projeto de créditos de carbono na Serra do Amolar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 17:49 Compartilhe

São Paulo, 14 – A agtech Agrotools informou hoje, em nota, que vai apoiar o primeiro projeto de emissão de créditos de carbono do Pantanal, o REDD+ Serra do Amolar, desenvolvido pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP). A Agrotools ficará responsável pelo fornecimento de dados dos mais de 135 mil hectares que serão monitorados remotamente por ela na região, ou o equivalente a 200 mil campos de futebol.

Segundo a agtech, este é o primeiro projeto do qual a Agrotools participa no Pantanal, e que conta com a certificação da Verra, a maior certificadora de créditos de carbono do mundo e líder na metodologia REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal).

“Como a área a ser analisada no projeto é muito grande, o monitoramento será feito de forma remota, e vai contar com o nosso aparato tecnológico, inteligência de dados, além dos dados espaciais e do histórico de vegetação que serão imprescindíveis no decorrer da ação, que vai precisar de revisão a cada 4 anos”, diz, na nota, o diretor de produto Agrotools, Breno Félix.

O REDD+ Serra do Amolar, que conta com apoio estratégico do Programa Conexão Jaguar, mantido pela ISA CTEEP, tem o objetivo de gerar conservação no Pantanal e permitir que recursos obtidos com essa proteção sejam revertidos para ampliar a atuação da Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar (Rede Amolar). O projeto tem ainda 30 anos de duração para garantir a conservação de uma área localizada dentro da Reserva da Biosfera Mundial e que é Patrimônio Natural da Humanidade.

