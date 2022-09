AgroPermuta abre rodada de investimentos e quer ampliar oferta para R$ 2 bi

admin3 05/09/2022 - 12:40 Compartilhe

São Paulo, 5 – A AgroPermuta, fintech agrícola que oferece soluções inovadoras de financiamento como uma alternativa aos bancos, e que até agora já teve demanda superior a R$ 476 milhões, projeta absorver R$ 2 bilhões dentro dos próximos 18 meses. Para alcançar essa meta, prepara-se para abrir uma rodada de captação, entre investidores estratégicos, que ajudará a impulsionar o lançamento de seu novo produto financeiro inédito, o Financiamento Capitalizado (Fincap). A solução foi desenvolvida para atender revendedores, distribuidores e concessionárias, disse a empresa em comunicado.







O diretor executivo da AgroPermuta, Alex Kalef, disse na nota que o objetivo dessa rodada é levar para dentro da companhia smart money. “Passamos nos últimos seis meses por um processo de modernização da tecnologia aplicada ao crédito, atualizamos nosso arcabouço ferramental de sensoriamento remoto. Com essa robustez nos encontramos prontos para fazer esse salto projetado. Mais do que investidores, buscamos capital inteligente, isso nos dará musculatura para alavancar ainda mais os nossos produtos”, disse.

Atualmente, a solução de financiamento imediato é a Compra Programada, uma carta de crédito na qual o produtor utiliza a sua entrada, habitualmente destinada ao fabricante, para contribuir com o financiamento de projetos agropecuários, como: silos e sistemas de armazenagem, usinas solares, sistemas de irrigação, compra de veículos, máquinas e implementos agrícolas.

O outro produto, antigamente o Conta Programada Planejamento, passou por uma mudança estrutural sendo rebatizado de Financiamento Capitalizado (Fincap). Ao pagar 50% das prestações do contrato, o agricultor poderá utilizar a carta de crédito no valor integral contratado. A grande novidade é a ampliação da utilização do Fincap para o custeio das lavouras.

O Fincap é dividido em dois produtos: Investimentos e Custeio. A primeira modalidade é destinada à compra de máquinas, implementos agrícolas e veículos. Os prazos e valores são maiores, com limite de até R$ 1 milhão e parcelas semestrais de pagamento com prazos de seis até 10 safras.

Já a segunda modalidade é focada no custeio de operação agrícola. Essa linha tem valores mais baixos e parcelas mais curtas. O prazo de financiamento é no máximo 12 meses, sempre vinculado à próxima safra. O limite de crédito inicialmente é de até R$ 250 mil. Outra grande vantagem do Fincap são suas taxas mais competitivas.