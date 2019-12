Agropecuária de Mato Grosso do Sul exporta US$ 4,2 bi em 2019, diz Famasul

São Paulo, 24 – A agropecuária em Mato Grosso do Sul foi responsável por US$ 4,2 bilhões em exportações no ano de 2019, ou 95,63% do total comercializado pelo Estado com o exterior, estima a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Famasul). Em balanço do ano, a entidade projeta que o Valor Bruto da Produção estadual feche 2019 com alta de 10,89% – 17,8% na pecuária e 7,3% na agricultura.

A safra 2018/19 de milho no Estado aumentou 55,1% ante a anterior, para 12,1 milhões de toneladas. Soja, com 8,8 milhões de toneladas, e a cana-de-açúcar, com 49 milhões de toneladas, também avançaram. A produção de carne bovina no Estado teve alta anual de 11,45%, para volume estimado de 931,5 mil toneladas. A expectativa é que também sejam produzidas 379,9 mil toneladas de carne de aves e 173,1 mil toneladas de carne suína; além de 188 milhões de litros de leite.

Os principais produtos exportados, segundo estimativa da Famasul, foram produtos florestais (40,52% do total), soja (27,3%), carnes (19,4%) e milho (8,7%). Os destinos principais foram China (33,74% de tudo que o Estado exportou em 2019), União Europeia (10,27%) e Estados Unidos (3,71%).