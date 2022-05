Agronegócio tem superávit de US$ 43,7 bilhões no acumulado de 2022, diz Ipea

São Paulo, 20 – O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) informou que a balança comercial do agronegócio brasileiro apresentou superávit de US$ 43,7 bilhões no período de janeiro a abril. As exportações do setor cresceram 34,9%, enquanto as importações ficaram relativamente estáveis, com alta de 0,7%, na comparação com o mesmo período de 2021. “Como o saldo dos demais bens foi um déficit de US$ 23,5 bilhões no mesmo período, o saldo da balança comercial total (com produtos de todos os setores da economia) apresentou superávit de US$ 20,2 bilhões”, disse o instituto, em nota.

Conforme o Ipea, em abril o agronegócio brasileiro exportou US$ 14,9 bilhões, 14,9% mais que em abril do ano passado. O superávit do setor foi de US$ 13,6 bilhões, crescimento de 15,2% ante abril de 2021. As importações brasileiras do setor totalizaram US$ 1,3 bilhão no mês, alta de 11,7%. “Os demais bens fecharam o mês de abril com déficit de US$ 5,5 bilhões – sendo US$ 3,7 bilhões a mais que no mesmo período de 2021. Ainda assim, a balança comercial total encerrou abril com saldo positivo de US$ 8,1 bilhões”, destacou o instituto.





Sobre as importações, o Ipea destacou entrada 72,4% maior de adubos e fertilizantes em abril, ante igual mês do ano anterior. No acumulado do ano, o aumento da importação desses insumos foi de 6,4%.