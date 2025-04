Agronegócio paulista exporta US$ 6,4 bi no 1º trimestre, queda de 19,9%

São Paulo, 14 – As exportações do setor agropecuário do Estado de São Paulo fecharam o primeiro trimestre com superávit de US$ 4,9 bilhões, ou 19,9% menos em relação a igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira, 14, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento paulista, em nota, com base em levantamento do Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta). A pasta comenta ainda que as exportações do agronegócio paulista somaram US$ 6,4 bilhões (-14,6% ante o primeiro trimestre de 2024), e as importações, US$ 1,5 bilhão, avanço de 9,5% em igual comparação. Já em relação às exportações totais do Estado de São Paulo, o setor agropecuário representou 41,7% no primeiro trimestre e as importações, 6,8%.

Os cinco principais produtos exportados, que representaram 73% dos embarques externos do agronegócio paulista, foram os do complexo sucroalcooleiro, com 25,8% do valor total, ou US$ 1,65 bilhão, sendo que o açúcar representou 88,7% e o etanol, 11,3%. Em seguida vem o setor de carnes, com 13,9% das vendas externas do agronegócio paulista, somando US$ 887,91 milhões, ou 13,9% das exportações do agro.

A carne bovina representou 82,5% deste montante. Em terceiro lugar, vem o grupo de sucos, com 13,5% de participação, somando US$ 863,07 milhões, dos quais 98,2% correspondem ao suco de laranja. Já os produtos florestais representaram 11,9% do volume exportado, com US$ 758,98 milhões, com celulose representando 55,1% e papel 35,5%. O complexo soja, por sua vez, participou com 7,9% do total, registrando US$ 507,27 milhões, sendo 81,7% soja em grãos. O café vem na sexta posição, com 7,3% de participação na pauta de exportações, com US$ 465,75 milhões, sendo 73,4% café verde e 23,1% de café solúvel.

A secretaria observa também que, no período observado, as variações de valores apontaram aumento de vendas para os grupos de café (+67,2%), sucos (+37,5%), carnes (+25%) e florestais (+6%), e queda nos grupos do complexo sucroalcooleiro (-50,5%) e complexo soja (-17,9%).

A China segue sendo o principal destino dos embarques externos agropecuários paulistas, perfazendo 19,3% do total exportado. O gigante asiático adquiriu sobretudo produtos do complexo soja (29%), carnes (28%) e florestais (23%). Em seguida, vem União Europeia, com 16,4% de participação, sendo os principais itens sucos (37%), café (17%) e produtos florestais e vegetais (11%, cada).

No cenário nacional, o agronegócio paulista manteve posição de destaque, respondendo por 16,9% das exportações do setor no Brasil. São Paulo lidera o ranking nacional, seguido por Mato Grosso (15,7%) e Minas Gerais (11,9%), este último com forte desempenho nas exportações de café.