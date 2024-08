Agroindústrias estimam US$ 2,03 bilhões em exportações após o Siavs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 14:51 Para compartilhar:

São Paulo, 15 – Exportadores brasileiros de aves e suínos projetam para os próximos 12 meses vendas de US$ 2,03 bilhões, após negociações no Salão Internacional de Proteína Animal (Siavs), realizado em São Paulo.

Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o evento, organizado pela associação em parceria com a ApexBrasil, atraiu importadores de mais de 50 países e gerou 9,2 mil encontros de negócios, dos quais 2 mil com novos clientes.

Em nota, a entidade disse que nos três dias do evento, na semana passada, foram fechados US$ 192,8 milhões em negócios, abrangendo exportações de aves, suínos, ovos e genética avícola. As ações ocorreram por meio dos projetos Brazilian Chicken, Brazilian Pork, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck.