AgroGalaxy registra recorde de operações de barter nos últimos 60 dias

Estadão Conteúdo
02/07/2024 - 10:10

São Paulo, 2 – A varejista de insumos agrícolas AgroGalaxy registrou um volume recorde de transações via barter (troca de insumos pela produção de grãos) nos últimos 60 dias. No período, foram negociadas 7,8 milhões de sacas, com 458 mil toneladas de grãos, números inéditos para a companhia registrados em um curto espaço de tempo dentro de um primeiro semestre, informou a empresa em nota.

Para o CFO da AgroGalaxy, Eron Martins, a atual estrutura da empresa totalmente dedicada às operações de barter, liderada pelo diretor de grãos da AgroGalaxy, Paulo Paiva, foi a virada de chave para alcançar os resultados e oferecer aos produtores rurais as melhores alternativas para garantir seu custo de produção.

“Os números comprovam que conseguimos atingir uma estrutura e estratégia de negócio adequadas para o atual momento do mercado, com as soluções mais assertivas para que o produtor rural consiga comprar os insumos para a nova safra se protegendo dos riscos da volatilidade de preços”, considerou Martins. Ainda de acordo com o executivo, o ritmo das negociações permanece animador para os próximos meses.