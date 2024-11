AgroGalaxy anuncia novos membros e convoca Assembleia para ratificar pedido de RJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/11/2024 - 11:21 Para compartilhar:

A AgroGalaxy, varejistas de insumos agrícolas, anunciou ontem, 14, a nomeação de três novos membros para o Conselho de Administração: Eron Martins, Luiz Carlos Passetti e Mônica Lamas. Os executivos chegam para preencher a vacância dos cargos e atuar em meio ao processo de readequação operacional e reestruturação financeira da companhia, que está em Recuperação Judicial (RJ). Eles se juntam a Sebastian Marcos Popik e Tomas Romero.

Eron Martins é CEO da AgroGalaxy desde setembro, tendo assumido o cargo antes de a empresa ajuizar o pedido de recuperação judicial. A empresa destacou que ele tem 32 anos de experiência em finanças e tecnologia no agronegócio e setores industriais, incluindo passagens como CFO em empresas como Lavoro Agro, Adama e Nadir Figueiredo. Passetti, que acumulará o cargo de coordenador do Comitê de Auditoria, traz sua expertise como ex-sócio da EY e membro de conselhos de empresas como Natura & Co e Unifique, afirmou a AgroGalaxy. Já Mônica Lamas atuou como conselheira independente em companhias como Mobly e no Instituto Reditus.

Além das nomeações, o Conselho de Administração aprovou a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o dia 18 de dezembro. Na reunião, os acionistas deverão ratificar o pedido de recuperação judicial, formalizado em outubro, como medida para reestruturar dívidas e garantir a continuidade das operações.